10 ноября 2018, суббота

США рассказали, кто получит выгоду от выборов в ОРДЛО

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США призвали людей не голосовать на псевдовыборах
vladtime.ru

США призвали людей не голосовать на псевдовыборах

Будущие псевдовыборы в ОРДЛО выгодные только приспешникам РФ, заявило посольство США в Украине в Twitter.

США также призвали людей, проживающих на временно оккупированных территориях, не голосовать на "выборах".

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Напомним, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут так называемые выборы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

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