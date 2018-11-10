США рассказали, кто получит выгоду от выборов в ОРДЛО

США призвали людей не голосовать на псевдовыборах

Будущие псевдовыборы в ОРДЛО выгодные только приспешникам РФ, заявило посольство США в Украине в Twitter.

США также призвали людей, проживающих на временно оккупированных территориях, не голосовать на "выборах".

Выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" будут только приспешники России на востоке Украины, а не украинский народ. Жители Донбасса должны отбросить этот фарс и отказаться от участия в нем. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 ноября 2018 г.

Смотрите также

Напомним, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут так называемые выборы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

Смотрите также