США рассказали, кто получит выгоду от выборов в ОРДЛО

Будущие псевдовыборы в ОРДЛО выгодные только приспешникам РФ, заявило посольство США в Украине в Twitter.
США также призвали людей, проживающих на временно оккупированных территориях, не голосовать на "выборах".
Выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" будут только приспешники России на востоке Украины, а не украинский народ. Жители Донбасса должны отбросить этот фарс и отказаться от участия в нем.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 ноября 2018 г.
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Напомним, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут так называемые выборы.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.
По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.
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