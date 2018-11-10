10 ноября 2018, суббота

Климкин анонсировал ужесточение санкций против РФ из-за выборов в ОРДЛО

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Павел Климкин

Павел Климкин

Украина с международными партнерами уже работает над усилением международных санкций против РФ в связи с проведением "выборов" 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Кремль устраивает очередной цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!" – отметил Климкин.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове