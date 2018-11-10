Климкин анонсировал ужесточение санкций против РФ из-за выборов в ОРДЛО

Украина с международными партнерами уже работает над усилением международных санкций против РФ в связи с проведением "выборов" 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Кремль устраивает очередной цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!" – отметил Климкин.

Смотрите также