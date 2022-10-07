Макрон подтвердил планы поставить Украине новые гаубицы Caesar

7 октября, 06:02
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность предоставить Украине 12 новых гаубиц Цезарь. Их возьмут из заказа для Дании.

Об этом сообщает BFMTV.

«Мы находимся в обсуждении этой темы относительно нескольких механизмов, но мы действительно работаем над несколькими запросами с несколькими государствами-членами Европейского Союза, в частности, относительно новых Цезарей», — сказал Макрон.

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«Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой, гуманитарной и военной точек зрения», — отметил французский президент. Он добавил, что это касается помощи в плане оборудования и обучения — продолжая то, что Франция уже делает в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Франция планирует передать на вооружение 20 бронеавтомобилей Bastion.

https://www.youtube.com/embed/GORJs7ilE3c
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Военная помощь Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

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