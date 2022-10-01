Франция готовится поставить Украине до 12 САУ Caesar, которые раньше заказывала Дания — СМИ 1 октября, 18:52 Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar (Фото:Marie-Lan Nguyen/Wikipedia)

Франция готовится поставить Украине новую партию САУ Caesar, изъятых из заказа Дании. Страна может отправить от шести до 12 самоходных артиллерийских установок из 15, которые просила Дания.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

«Пока технические обсуждения завершаются, маневр является предметом принципиальной политической договоренности между тремя правительствами», — говорится в публикации.

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Отмечается, что техника, которую Париж обязуется доставить в Киев, первоначально предназначалась для Дании в рамках размещенного в 2017 году заказа на 15 единиц, дополненного еще четырьмя пушками в 2019 году.

Копенгаген согласился отказаться от части гаубиц в пользу Украины, поскольку они все еще находятся в процессе технической проверки и пока не соответствуют спецификациям, которые первоначально установили власти Дании. В свою очередь Украина согласилась взять САУ в том состоянии, в котором они есть сейчас, отремонтировать и использовать на поле боя.