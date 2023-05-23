Макрон и Трюдо обсудили восстановление Украины после войны

23 мая, 02:03
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Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры по поддержке Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

В рамках встреч в формате Большой семерки, в частности, Трюдо и Макрон говорили о необходимости трансатлантического единства для помощи Украине.

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Лидеры Франции и Канады обсудили долгосрочные потребности Украины в восстановлении после войны.

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Саммит стран G7 проходил в Хиросиме 19−21 мая. Туда с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с лидерами всех семи стран, главами Еврокомиссии и Евросовета, а также впервые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Индонезии и Южной Кореи. Одной из ключевых тем были истребители F-16: страны начали обсуждать формирование коалиции, а президент США Джо Байден поддержал решение о совместных тренировках украинских пилотов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Франция Канада Джастин Трюдо Эммануэль Макрон Восстановление Украины

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