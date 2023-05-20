Зеленский встретился с премьером Индии в Хиросиме 20 мая, 13:16 Зеленский и Моди встретились в Хиросиме (Фото:@sidhant / Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в Хиросиме.



Об этом сообщает AFP.

Фото со встречи опубликовал корреспондент индийского издания WION.

На страницах Зеленского в соцсетях вскоре появилось короткое видео со встречи. Президент сообщил, что он рассказал Моди о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, а также подробно проинформировал его об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.

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Он также поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за оказание гуманитарной помощи.

Это первая встреча лидеров двух государств с начала полномасштабной войны в Украине. До этого они дважды с 24 февраля 2022 года общались по телефону: в начале октября и в конце декабря.

Зеленский и Моди уже встречались лично ранее — 2 ноября 2021 года на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго.

Индия после начала полномасштабной войны не вводила санкции против России и не присоединялась к западным санкциям. Дели также отказывается обвинять Россию в агрессии против Украины.

К тому же страна воспользовалась низкими ценами на сырую российскую нефть и нарастила ее закупки. В этом апреле Индия импортировала рекордный объем российской нефти.

При этом Индия долгое время покупала российскую нефть дороже «ценового потолка», установленного в декабре 2022 года, который должен был бы ограничивать выгоду России от торговли нефтепродуктами.



В марте Bloomberg писал, что власти Индии в итоге решили не нарушать антироссийские санкции, в частности относительно ограничения цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, и призвали банки и трейдеров соблюдать эти меры.

