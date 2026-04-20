«Это не игра». Мадьяр призвал Зеленского как можно быстрее возобновить поставки нефти через трубопровод Дружба

Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием возобновить поставки нефти через Дружбу (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Лидер венгерской партии Тиса и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти по трубопроводу Дружба , заявив, что «это не игра».

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, запись которой опубликовали на его YouTube-канале в понедельник, 20 апреля.

Мадьяр призвал украинскую сторону возобновить поставки сырья через нефтепровод как можно скорее после ремонта.

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Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что поставки через Дружбу могут возобновиться уже в понедельник, но этого пока не произошло.

Мадьяр добавил, что не знаком с украинским президентом и они еще не общались, но подчеркнул, что «ни Венгрия, ни ЕС не уступят, если Зеленский будет пытаться их шантажировать».

Относительно кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, одобренного для Украины, он заявил, что Венгрия снимет свое вето, если поставки нефти через трубопровод Дружба возобновятся.

17 апреля Мадьяр сообщал журналистам, что поставки российской нефти через трубопровод Дружба, который был закрыт с января, могут быть возобновлены уже на этой неделе.

15 апреля он выразил надежду, что Дружба возобновит работу до конца апреля.

Инфографика: NV

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Дружбу планируют восстановить до конца апреля, хотя и не в полном объеме, но достаточном для нормального функционирования.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что поставки российской нефти по нефтепроводу Дружба были прекращены с 27 января. Он пояснил, что в результате российской атаки там возник сильный пожар и было серьезно повреждено оборудование.

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Венгрия и Словакия не признали повреждений и заявили, что Украина прекратила поставки им российской нефти якобы по политическим мотивам.