Нашли другой рычаг давления. Словакия не будет блокировать 90 млрд евро кредита для Украины

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова заблокировать новый пакет санкций ЕС против России, но не будет выступать против предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, сообщает Dennik N.

Он подчеркнул, что Словакия стремится получить «четкое, прозрачное и подтвержденное заявление» о возобновлении работы нефтепровода Дружба.

Ранее представители словацкого правительства заявляли, что поддержат санкции против России, если они не нанесут ущерб интересам Словакии.

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При этом, по словам Бланара, блокирование санкций не касается вопроса кредита для Украины. Министр также отметил, что будущее венгерское правительство готово поддержать выделение кредита ЕС для Украины.

Этот кредит ранее был заблокирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который проиграл выборы. В свою очередь, словацкий премьер Роберт Фицо заявил о намерении занять его место.

Издание Euractiv писало, что поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии не означает автоматического разблокирования для Украины кредита ЕС на 90 млрд евро. Процесс и дальше могут тормозить позиция Словакии, внутренние процедуры Евросоюза и время, необходимое для формирования нового правительства в Будапеште.

В Брюсселе не ожидают быстрого поступления средств в Киев, несмотря на победу Петера Мадьяра. Издание отмечало, что сам факт смены власти в Венгрии еще не устраняет все политические и технические препятствия на пути к одобрению финансирования.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.