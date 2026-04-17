Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти через трубопровод Дружба могут возобновиться уже на следующей неделе

Петер Мадьяр во время пресс-конференции 13 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Поставки российской нефти через трубопровод Дружба, который был закрыт с января, могут быть возобновлены уже на следующей неделе. Об этом журналистам сказал председатель венгерской партии Тиса Петер Мадьяр, сообщает Bloomberg

Мадьяр анонсировал, что руководитель венгерской нефтяной компании MOL на следующей неделе поедет в Россию для переговоров по поставкам нефти через трубопровод.

«Перезапуска Дружбы недостаточно — ее нужно заполнить нефтью», — отметил Мадьяр.

Реклама

15 апреля Мадьяр выразил надежду, что нефтепровод Дружба, по которому российская нефть транспортируется в Венгрию через Украину, возобновит работу до конца апреля.

Инфографика: NV

Недавно президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Дружбу планируют восстановить до конца апреля, хотя и не в полном объеме, но достаточно для нормального функционирования.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что поставки российской нефти по нефтепроводу Дружба были прекращены с 27 января. Он пояснил, что в результате российской атаки там возник сильный пожар и было серьезно повреждено оборудование.

Венгрия и Словакия не признали повреждений и заявили, что Украина прекратила поставки им российской нефти якобы по политическим мотивам.