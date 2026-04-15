Мадьяр объяснил, при каких условиях Венгрия разблокирует для Украины кредит ЕС на €90 млрд

Петер Мадьяр во время пресс-конференции 13 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадьяр заявил, что ожидает от действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отмены вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

Об этом Мадьяр сказал в интервью на государственном телевидении, пишет Bloomberg в среду, 15 апреля.

Ранее он отмечал, что Венгрия не будет препятствовать предоставлению Украине этого кредита, добавив, что его страна все равно не будет вкладывать туда свои деньги.

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13 апреля Мадьяр во время пресс-конференции сообщил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

«Поскольку мы его (кредит ЕС — ред.) не получили, мы не смогли использовать его для улучшения нашей экономики, поэтому мы не можем взять еще больше кредитов», — заявил он.

19 декабря лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

В интервью HVG Мадьяр выразил надежду, что нефтепровод Дружба возобновит работу до конца апреля.