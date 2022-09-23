Заявление после визита в Изюм. Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну — посол ЕС 23 сентября, 16:33 Матти Маасикас (Фото:European Committee of the Regions/www.flickr.com)

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после визита в Изюм заявил, что Украина получит всю помощь, чтобы выиграть войну.

"Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну и преследовать российских военных преступников", - написал он в Twitter.

Маасикас рассказал, что увидел в освобожденном от оккупантов городе.

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«С группой европейских дипломатов в недавно освобожденном Изюме. Братские могилы. Камеры заключения. Значительная часть города разрушена. Осталось меньше трети жителей», — написал он.

15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера.

По мнению чиновника, большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на территории Харьковской области было десять мест, где российские оккупанты издевались над украинцами.

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