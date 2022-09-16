Военные преступления России. В Харьковской области оккупанты организовали десять пыточных — полиция 16 сентября, 13:31 В Изюме нашли массовое захоронение с более чем 440 могилами (Фото:REUTERS/Oleksandr Khomenko)

На территории Харьковской области было десять мест, в которых российские оккупанты пытали украинцев, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, за последнюю неделю правоохранители открыли 204 уголовных производств, связанных с военными преступлениями, совершенными войсками РФ.



«На сегодняшний день могу говорить о наличии минимум десяти пыточных на территории населенных пунктов Харьковской области. Две пыточных — в Балаклее», — сказал Клименко на брифинге.

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Глава Нацполиции добавил, что одна из них была на территории Балаклейского отдела полиции.

В лесополосе на территории возле освобожденного от российских оккупантов Изюма Харьковской области нашли массовые захоронения.

На могилах «на скорую руку» устанавливали кресты, на некоторых есть фамилии, но на большинстве — номера.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что в месте массового захоронения в Изюме было обнаружено около 440 могил.

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