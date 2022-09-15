В Изюме нашли массовое захоронение с более 440 могилами 15 сентября, 23:17 Массовое захоронение в Изюме, обнаруженное после освобождения города от российских оккупантов (Фото:Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE/RL))

В лесополосе на территории освобожденного от российских оккупантов Изюма Харьковской области нашли массовые захоронения. Об этом заявил уполномоченный по без вести пропавшим Олег Котенко в эфире телеканала Настоящее время.

Котенко рассказал, что речь о сотнях погибших. На могилах «на скорую руку» устанавливали кресты, на некоторых есть фамилии, но на большинстве — номера.



«Когда были обстрелы, когда они [российские оккупанты] захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище… Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били из артиллерии по городу», — сказал он.

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Уполномоченный выразил надежду, что ритуальные службы вели реестр, который поможет установить, где погибли похороненные на кладбище люди и кто они.

"…Я думаю, что это как раз насильственная смерть, и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей — здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Не хочу об этом даже думать, но я думаю, что там есть и погибшие дети", — добавил Котенко.

В комментарии Радио Свобода уполномоченный добавил, что в одной из могил, на которой была надпись «ВСУ 17 человек», похоронены 20−25 человек.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал Sky News, что в месте массового захоронения в Изюме обнаружили около 440 могил. Все тела эксгумируют и отправят на судебно-медицинскую экспертизу для сбора доказательств военных преступлений России. Болвинов сообщил, что некоторых погибших расстреляли, некоторые погибли от артиллерийского огня и авиаударов. Многие тела еще не опознали.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что процессуальные действия уже начались, больше информации будет в пятницу, 16 сентября. Он также рассказал, что в этот день в Изюм приедут украинские и международные журналисты, которые должны будут показать миру последствия российской оккупации.

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник ранее говорил, что за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, там разрушено более 80% инфраструктуры.



Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузик сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

14 сентября Изюм посетил президент Владимир Зеленский.

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