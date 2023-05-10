Лукашенко внезапно отказался от выступления на 9 мая. В оппозиции говорят, он болен 10 мая, 00:34 Александр Лукашенко не стал выступать с речью 9 мая (Фото:Пул Первого / Telegram)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко после возвращения из Москвы во вторник, 9 мая, не произнес речь на площади Победы.

Пропагандисты режима Лукашенко опубликовали видео, на котором речь произносит министр обороны Виктор Хренин, а самопровозглашенный «президент» молча стоит рядом.



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«Подобное „поручение“ — экстраординарная ситуация для Беларуси, где Лукашенко имеет абсолютную власть. Похоже, проблемы со здоровьем более серьезны, чем может казаться», — пишет издание Наша Нива.



По данным Нашей Нивы, пропагандисты не ожидали, что вместо Лукашенко будет выступать Хренин, и уже подготовили трансляцию под его речь. Журналисты также обратили внимание, что на последнем официальном мероприятии в Минске у диктатора был осипший голос.

Лукашенко уехал с площади сразу после короткой церемонии возложения цветов.



Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире Апостроф TV заявил, что беларусская оппозиция получила информацию о болезни Лукашенко несколько дней назад. По его словам, беларусский диктатор «ужасно выглядел в Москве» из-за того, что болен гриппом и COVID-19, и его состояние «достаточно плохое». Латушко назвал беспрецедентным тот факт, что вместо Лукашенко на мероприятиях по случаю 9 мая выступал министр обороны.

Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и приехавшими президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Он также не присутствовал на завтраке, который Путин устроил для иностранных «гостей», а на его руке заметили бинт.

В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме раритетного Т-34, а в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет (8 тыс.).

Путин в речи на Красной площади не озвучил никаких решений о войне против Украины и повторил многочисленные исторические и идеологические клише российской пропаганды.