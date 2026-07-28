Лора Лумер посетила украинское производство дронов SkyFall и рассказала, как разработчики почтили память сенатора Линдси Грэма

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X во вторник, 28 июля.

Во время визита ей показали украинские разработки, в частности дрон-перехватчик P1-SUN.

Инфографика: NV

Лумер отметила, что за два дня до смерти сенатор Линдси Грэм также посетил предприятие SkyFall, где отметил свой 71-й день рождения. Во время визита он сфотографировался с перехватчиком дронов P1-SUN — этот снимок стал последней фотографией, сделанной при его жизни.

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По её словам, компания SkyFall передала ей эксклюзивные кадры визита Грэма, на которых видно, как его поздравили с днём рождения.

Лумер отметила, что изначально сенатору хотели подарить дрон, однако после его смерти в компании приняли решение передать его на передовую. По словам блогера, дрон использовали для поражения российских целей в честь Грэма.

Лумер заявила, что решила обнародовать видео в день похорон сенатора, на которых должны присутствовать президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы все знаем, что сенатор Линдси Грэм был бы очень рад узнать, что дрон, который он держал в руках в Украине, с тех пор использовался для борьбы с россиянами и защиты Украины — страны, которую он очень любил», — добавила блогерша.

10 июля в ходе визита в Украину Линдси Грэм посетил предприятие SkyFall, где ознакомился с производством беспилотных систем. После этого сенатор заявил, что США должны активнее развивать партнерство с Украиной в сфере оборонных технологий.

Влиятельный американский сенатор-республиканец и друг Украины Линдси Грэм скончался вечером 11 июля. В его офисе сообщили о «кратковременном и внезапном недуге». Позднее агентство Associated Press со ссылкой на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы сообщило, что Грэм мог умереть от разрыва аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.