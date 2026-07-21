Украинская компания SkyFall разработала новый скоростной перехватчик P1-SUN Jetkiller, предназначенный для сбития реактивных шахедов. Новую разработку представили 21 июля на международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), сообщила NV пресс-служба компании.

Новый перехватчик способен развивать скорость до 370 км/ч, имеет дальность полета до 30 км и может действовать на высоте до 9 тысяч метров. Время нахождения аппарата в воздухе составляет до 15 минут, а масса боевой части — 500 граммов.

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P1-SUN JetKiller выпускается в нескольких вариантах комплектации. В частности, перехватчик может оснащаться аналоговой или цифровой камерой (дневного или ночного видения), а также модулем искусственного интеллекта для автоматического обнаружения и захвата целей.

Фото: SkyFall

Разработанная командой R&D компании SkyFall система терминального наведения на базе ИИ позволяет дрону обнаруживать и фиксировать вражеские объекты быстрее человеческого глаза на расстоянии до одного километра. Искусственный интеллект отвечает за поиск, сопровождение и удержание цели, что помогает оператору действовать эффективнее в боевых условиях.

Кроме того, интеграция с системой дистанционного управления SkyFall позволяет управлять перехватчиком независимо от местонахождения оператора.

В компании отмечают, что P1-SUN JetKiller является частью масштабной стратегии по созданию автономных беспилотных систем нового поколения. SkyFall работает над формированием единой экосистемы, в которой дроны смогут обмениваться информацией, а также самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели.

Фото: SkyFall

В настоящее время P1-SUN JetKiller проходит завершающие боевые испытания и уже имеет подтвержденные случаи поражения реактивных шахедов. Одновременно с этим Академия SkyFall приступила к подготовке операторов нового высокоскоростного перехватчика.

Запуск серийного производства запланирован на август 2026 года. По данным компании, производственные мощности SkyFall позволяют выпускать до 50 тысяч перехватчиков ежемесячно.

Фото: SkyFall

В июне SkyFall представила еще одну разработку — P1-SUN Long. Этот беспилотник получил увеличенный радиус действия и систему искусственного интеллекта для автоматического захвата целей.

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SkyFall — украинская компания, занимающаяся разработкой и производством беспилотных систем. В частности, она разрабатывает и производит ударный дрон Vampire, а также выпускает FPV-дроны Shrike, перехватчики шахедов P1-SUN, системы связи и другие технологические компоненты для Сил обороны Украины.