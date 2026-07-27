Блогерка Лумер, близкая к Трампу, после визита в Киев заявила, что США должны передать Украине ракеты для Patriot

MAGA-блогер Лора Лумер и президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в Киеве (Фото: Laura Loomer / Х)

Влиятельный американский блогер движения MAGA Лора Лумер , приближенная к президенту США Дональду Трампу, заявила, что пришло время предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot. Об этом она написала в социальной сети X в понедельник, 27 июля.

Она рассказала, что во время визита в Украину несколько раз спускалась в бомбоубежище из-за запусков российских баллистических ракет и каждую ночь просыпалась от сирен воздушной тревоги.

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«Поскольку я видела разрушение и уничтожение американских предприятий в Украине российскими баллистическими ракетами, я считаю, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине больше ракет Patriot», — написала Лумер.

Она назвала ракеты для Patriot инструментом воздействия с низким уровнем риска, который защищает мирных украинцев, повышает цену российской агрессии и ослабляет «ось зла», уже уносящую жизни американцев. Лумер признала, что поражение Украины в войне приведет к распространению российской агрессии на другие части Европы и, в конечном счете, на США.

«Ракеты для Patriot в Украине замедлят распространение многополярности. Я надеюсь, что Украине предоставят ракеты Patriot. Я никогда не думала, что когда-нибудь скажу это, но искренне верю, что это неотложно и необходимо», — написала блогер.

Она призвала Дональда Трампа и Министерство обороны США не допустить расширения российской агрессии, в частности, посредством пропаганды, которая «дестабилизирует сплоченность в Америке».

20 июля стало известно, что Лора Лумер, недавно заявившая об изменении своей позиции по поводу войны в Украине, прибыла в Киев. Она заявила, что хочет лично проверить утверждения российской пропаганды об Украине.

Лумер посетила разрушенную столичную Лукьяновку, Киево-Печерскую лавру, братскую могилу жертв оккупации, а также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных.

23 июля Лумер заявила, что взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

24 июля блогерша публично извинилась перед украинцами за распространение ложных утверждений об Украине.