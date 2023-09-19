Украина отказалась принимать 10 старых танков Leopard, которые нуждались в ремонте — Spiegel 19 сентября, 18:17 Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Киев отказался принять партию из десяти немецких танков Leopard 1A5, которые нуждались в ремонте, сообщает Spiegel.

По данным издания, несколько дней назад Киев сообщил специальному штабу в Минобороны Германии, что прибывшие в Польшу немецкие танки Leopard нуждаются в ремонте, а некоторые из них — в капитальном.

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Немецкая сторона, по информации СМИ, самостоятельно осмотрела танки и подтвердила, что они «уже были сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии и нуждались в ремонте».

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Spiegel добавил, что несколько танков Leopard 1A5, которые были переданы Украине в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем.

23 июля Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране начал работать центр, где будут ремонтировать и обслуживать танки Leopard.

29 августа сообщалось, что за 13 недель украинского контрнаступления ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 из 71.