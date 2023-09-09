В начале контрнаступления. В сети появилось видео боя Leopard против российских танков 9 сентября, 22:32 танк Leopard 1A5 (фото иллюстративное) (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Танк Leopard, который Украина получила от Германии перед началом контрнаступления, вступил в бой с двумя российскими танками и заставил их после непродолжительного боя бежать с позиций.

Соответствующее видео выложил пользователь Twitter с ником Внешний пилот.

На кадрах видно, как Leopard вступает в бой против двух российских танков. В сообщении утверждается, что это было «в начале запорожской операции».



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Два танка россиян находились на расстоянии 1,5 км от украинского экипажа немецкой машины. В непродолжительном бою Leopard подбил один из танков, после чего оба российских танка вынуждены были покинуть позиции.

кадри танкового бою на початку запорізької операції, лео впевнено виграє проти одразу двох російських танків на відстань понад 1,5 км, після пошкодження одного з них обидва російських танки покидають позицію pic.twitter.com/pANLaNqQfE — зовнішній пілот (@externalPilot) September 9, 2023

29 августа издание Forbes сообщило, что за 13 недель украинского контрнаступления Силы обороны Украины потеряли всего пять танков Leopard 2 из 71, которые были поставлены Украине странами Запада.