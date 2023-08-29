ВСУ потеряли только пять танков Leopard 2 из 71 с начала контрнаступления — Forbes

29 августа, 21:14
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Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

За 13 недель украинского контрнаступления ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 из 71, которые были поставлены Украине странами Запада, сообщает издание Forbes.

По данным издания, все потери танков произошли на площади более 64 квадратных километров в районе Малой Токмачки и Работино.

Также сообщается, что, по меньшей мере, 10 танков были повреждены. Техника ремонтируется в Польше и Германии и возвращается на поле боя. В материале издания утверждается, что эти танки могут неоднократно быть повреждены, отправиться на ремонт и вернуться на фронт.

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«Вполне возможно, что почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков — всего 20 человек — покинул свою машину до того, как она сгорела или взорвалась», — допускает Forbes.

Инфографика: NV
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Издание отмечает, что для выживания военных у Leopard 2 есть специальный башенный отсек для 120-миллиметровых боеприпасов, которые при ударе взрываются наружу. Отмечается, что попадание в российский Т-72 может взорвать танк и экипаж.

23 июля Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в стране начал работать центр, где будут ремонтировать и обслуживать танки Leopard 2.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление танки Leopard Leopard 2

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