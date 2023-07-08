Германия заказала для украинских танков Leopard сверхсовременные бронебойные снаряды 8 июля, 04:40 Боеприпасы DM73 (Фото:Europäische Sicherheit und Technik)

Германия заказала сверхсовременные бронебойные подкалиберные боеприпасы DM73 для танков Leopard 2. Часть из них будет передана Украине.

Об этом сообщает Europäische Sicherheit und Technik.

Всего бюджетный комитет Бундесвера хочет, чтобы боеприпасов было изготовлено на сумму 203,1 млн евро. Украине передадут примерно треть.

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DM73 — это немецкий бронебойный подкалиберный боеприпас, который был разработан в 2021 году оборонной компанией Rheinmetall. Он считается одним из лучших в мире.

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7 июля Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в котором есть инженерная техника и средства борьбы с беспилотниками.

Украина получила еще один мост для мостоукладочной бронетехники Beaver, бронированный мостоукладчик Beaver, инженерную бронированную машину DACHS, шесть большегрузных тягачей 8×8 HX81 и три полуприцепа, а также три средства для радиопомех и два противоводроновых датчика.

