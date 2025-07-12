Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее

Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июля приехал в Северную Корею с трехдневным визитом и 12 июля встретился с Ким Чен Ыном , что свидетельствует об углублении отношений между Москвой и Пхеньяном, пишет CNN .

Фото встречи Лаврова и Ким Чен Ына опубликовал МИД РФ, отмечает канал.

Лавров также встретился в Вонсоне с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.

9 июля спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Лавров посетит Северную Корею для переговоров, которые являются частью «второго раунда стратегического диалога» между ведущими дипломатами стран, напомнил канал.

В тот же день государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК также сообщило, что визит Лаврова происходит «по приглашению» министерства иностранных дел Пхеньяна.

CNN отмечает, что, по данным украинской разведки, Пхеньян намерен отправить 25−30 тысяч солдат для помощи Москве в масштабном наступлении на Украину в дополнение к 11 тысячам северокорейских военных, которых отправили на помощь России в прошлом году.

«Эта поездка может еще больше укрепить альянс, который имеет потенциал изменить не только войну в Украине, но и динамику безопасности в Азии», — отмечается в статье.

Канал напоминает, что ранее сообщалось, что Чхве Сон Хи посетила Москву для первого раунда стратегических переговоров в ноябре 2024 года и тогда Лавров высоко оценил «очень тесные контакты» с северокорейскими армейскими и разведывательными службами.

По данным западных чиновников, в России погибло или было ранено около 4 тысяч северокорейских солдат, но, несмотря на это, Северная Корея все более вовлечена в войну России против Украины, констатируется в статье.

На спутниковых снимках, полученных CNN, можно увидеть грузовые самолеты и военные транспортные суда, передвигающиеся между Северной Кореей и Россией, что свидетельствует о масштабной военной логистике.

«Столкнувшись с дефицитом на передовой, даже несмотря на то, что собственные заводы работают круглосуточно, Россия стала зависимой от Северной Кореи в отношении дополнительного вооружения», — говорится в статье.

Учебные пособия по северокорейской артиллерии были переведены на русский язык, что свидетельствует как о повсеместном распространении этого оружия, так и о растущем взаимодействии между вооруженными силами стран, пишет канал. Также он напоминает, что в отчете 11 государств-членов ООН, обнародонванном в прошлом месяце, говорится о том, что Пхеньян в 2024 году отправил в Россию не менее 100 баллистических ракет и 9 миллионов артиллерийских снарядов.

