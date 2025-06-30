В КНДР на концерте показали фото с северокорейскими солдатами, которые погибли на войне РФ против Украины

В КНДР показали кадры с северокорейскими военными, которые воевали против Украины на стороне России (Фото: Ольга Любимова / Telegram)

Государственное телевидение Северной Кореи показало кадры, на которых диктатор Ким Чен Ын «оплакивает» своих солдат, воевавших на стороне страны-агрессора России против Украины.

Об этом сообщает Korea Herald в понедельник, 30 июня.

Кадры с хронологией развертывания северокорейских войск на территории России появлялись на экране во время выступления артистов на концерте в Пхеньяне в воскресенье, 29 июня, говорится в материале.

Отмечается, что мероприятие состоялось по случаю первой годовщины подписания между Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. На концерте выступали в том числе и российские артисты. Также на мероприятии была министр культуры РФ Ольга Любимова.

Во время выступлений на экране показывали кадры, где Ким Чен Ын стоит на коленях возле накрытого северокорейским флагом гроба.

Как пишет Korea Herald, Пхеньян впервые через видеоматериалы показал, что Ким Чен Ын одобрил оперативные планы для северокорейских войск в Курской области РФ и отдал приказ о проведении атак в период с 22 октября по 22 декабря 2024 года.

Это также первый случай, когда северокорейские государственные СМИ показали кадры со своими солдатами, которых отправили в Россию.

«Северная Корея, вероятно, хотела представить погибших солдат не просто как жертв, а как часть „нарратива победы“. Представляется, что кадры были опубликованы после того, как обе страны признали развертывание войск и объявили Курскую операцию успешной», — цитирует Yonhap старшего научного сотрудника Корейского института национального объединения Хонга Мина.

26 апреля глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов впервые признал участие военных из КНДР в войне против Украины во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы «освобождении» Курской области.

27 апреля Северная Корея также впервые подтвердила, что по «приказу» диктатора Ким Чен Ына направила свои войска для поддержки России в войне против Украины.

11 мая во время ночного выступления перед прессой Путин официально признал участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины. Также в апреле российский диктатор впервые публично прокомментировал участие военных из КНДР в войне против Украины на стороне РФ в Курской области.

26 июня агентство Reuters со ссылкой на данные, озвученные Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи, сообщило, что КНДР в июле или августе может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины.

27 июня министр обороны Рустем Умеров заявил, что Северная Корея уже отправила на войну против Украины примерно 11 тысяч солдат из так называемого «элитного контингента».