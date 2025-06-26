КНДР в июле или августе может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины.

Об этом в четверг, 26 июня, пишет Reuters со ссылкой на данные, озвученные Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи. Кроме того, Пхеньян продолжает поставки оружия в Россию.

«Дополнительные войска могут быть развернуты уже в июле или августе», — сообщил журналистам после закрытого брифинга член южнокорейского парламента Ли Сон Гвон.

Об этом, в частности, свидетельствует новая подготовка войск Северной Кореей, а также недавний визит в Пхеньян секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

В обмен на поставку артиллерийских боеприпасов и ракет Москве Пхеньян, судя по всему, получает технические консультации по запуску спутников и системам наведения ракет, сообщил Ли Сон Гвон.

Помощь КНДР России и участие в войне против Украины

Северная Корея направила в Россию свой военный контингент для участия в войне против Украины осенью 2024 года. По данным разведок разных стран, речь идет о 10−12 тысячах солдат КНДР. С тех пор контингент КНДР понес значительные потери в боях.

11 января 2025 года стало известно, что Силы обороны Украины в Курской области РФ взяли в плен первых северокорейских солдат.

27 марта в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили, что Северная Корея, вероятно, дополнительно направила не менее 3 тысяч солдат в Россию в январе и феврале для поддержки войны против Украины.

26 апреля российские власти впервые признали участие военных КНДР в войне против Украины. Об этом свидетельствует доклад главы Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова диктатору Владимиру Путину о якобы «освобождении» Курской области. Он заявил, что участие северокорейцев в войне против Украины предусмотрено договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 26 апреля, Северная Корея потеряла более 4,5 тысячи солдат убитыми и ранеными в боях против украинских военных в Курской области.

28 апреля сообщалось, что Северная Корея впервые признала участие своих военных в войне против Украины на стороне России.

11 мая российский диктатор Владимир Путин во время выступления перед прессой официально признал участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины.

В опубликованном 9 июня интервью The War Zone начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что следующая партия северокорейцев прибудет в Россию по новой схеме «трудовых мигрантов».

По словам Буданова, сейчас на территории Курской области РФ находятся около 11 тысяч военных из Северной Кореи. Руководитель украинской разведки отметил, что есть большая вероятность, что среди «трудовых мигрантов» из КНДР есть люди, которые начнут подписывать контракты с Минобороны России.