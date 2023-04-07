Бред и цинизм российского министра. Лавров заявил, что Россия «не отказывается» от переговоров с Украиной и начал выдвигать ультиматумы 7 апреля, 16:10 Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «не отказывается» от переговоров с Украиной, при этом российский министр начал выдвигать Украине ультиматумы.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали», — сказал он.

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По словам министра страны-агрессора, озабоченности России «были высокомерно проигнорированы с пренебрежением».

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков того, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.