«Пахнет, как мертвячиной». Председательство России в Совбезе ООН — это морально отвратительно — Климкин

18 апреля, 16:19
NV Премиум
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Представитель РФ в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Представитель РФ в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV назвал «морально отвратительным» председательство России в Совбезе ООН.

«ООН превратилась в некую размазанную бюрократическую структуру, выполняющую минимум функций. Равно как и председательство России в ООН — это, конечно, морально отвратительно и вообще от этого пахнет, как мертвячиной», — заявил Климкин в эфире Radio NV.

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Бывший министр отметил, что ООН скомпрометирована «в смысле своего реального влияния, в смысле того, что она стоит на том, чтобы ценности и принципы ООН выполнялись и их придерживались», потому что в ее Совете безопасности участвует агрессор.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Визы ООН Павел Климкин Сергей Лавров Россия-США Совбез ООН радио NV

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