Латвия приостановила действие соглашения со страной-агрессором РФ об упрощенных поездках 1 августа, 11:30 Власти Латвии решили приостановить действие соглашения с РФ об упрощенных поездках (Фото:marekssteins/pixabay.com)

С понедельника, 1 августа Латвия приостановила действие соглашения со страной-агрессором Россией об упрощении поездок для жителей приграничных регионов.

Об этом сообщает DW.

Соответствующее решение принял Кабинет министров 14 июля. Оно связано с решением властей РФ закрыть латвийское консульство в Пскове, которое было единственным дипучреждением Латвии, которое выдавало приграничные разрешения жителям страны-агрессора.

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Приостановить действие соглашения рекомендовала правительству комиссия по иностранным делам Сейма.

Соглашение об упрощенных поездках жителей приграничных территорий Латвии и России было заключено в 2010 году.

28 июля Эстония решила ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в стране.

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