Латвия должна возобновить обязательную военную службу из-за угрозы со стороны России — министр обороны

6 июля, 15:48
Артис Пабрикс (Фото:Artis Pabriks/Facebook)

Артис Пабрикс (Фото:Artis Pabriks/Facebook)

Латвия должна возобновить обязательную военную службу в связи с вторжением России в Украину, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Об этом сообщает The Guardian.

«Нынешняя военная система Латвии достигла своего предела. Между тем у нас нет оснований полагать, что Россия изменит свое поведение», — сказал он.

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Латвия отменила обязательную службу через несколько лет после вступления в НАТО. С 2007 года вооруженные силы страны состоят из кадровых солдат, а также добровольцев Национальной гвардии, которые служат в пехоте на полставки по выходным.

В стране с населением менее 2 миллионов человек, граничащей с Беларусью и Россией, насчитывается всего 7500 военнослужащих действительной службы и членов Национальной гвардии, которых поддерживают 1500 военнослужащих НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Латвия Война России против Украины

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