Правительство Латвии поддержало предоставление дополнительной военной помощи Украине 28 июля, 15:20 Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Правительство Латвии на закрытом заседании поддержало предложение Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Правительство поддержало сегодня утром предложение Минобороны предоставить дополнительную военную поддержку Украине», — написал он в Twitter.

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О какой именно помощи идет речь министр не рассказал.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что его страна предоставила помощь для ВСУ приблизительно на треть своего военного бюджета.

Левитс добавил, что если считать в процентах к ВВП, Латвия и Эстония оказывают Украине наибольшую помощь примерно на 0,8% ВВП.



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