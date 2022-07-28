Правительство Латвии поддержало предоставление дополнительной военной помощи Украине

28 июля, 15:20
Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Правительство Латвии на закрытом заседании поддержало предложение Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Правительство поддержало сегодня утром предложение Минобороны предоставить дополнительную военную поддержку Украине», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Pabriks/status/1552540422781603840

О какой именно помощи идет речь министр не рассказал.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что его страна предоставила помощь для ВСУ приблизительно на треть своего военного бюджета.

Левитс добавил, что если считать в процентах к ВВП, Латвия и Эстония оказывают Украине наибольшую помощь примерно на 0,8% ВВП.

https://www.youtube.com/watch?v=IIVBMcuNCzw&t=69s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Помощь Латвия Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

28 июля, 15:00
Мнения
Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

28 июля, 10:09
Мнения
Лондонский молочник разносит заказ с утра после очередного ночного налета немецкой авиации на британскую столицу. Октябрь 1940 года. (Фото:CBW / Alamy via Reuters)
Никто даже не взглянул в небо /
В 1940-м уже через месяц после начала воздушных атак на Лондон его жители мало с ними считались
28 июля, 09:23
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X