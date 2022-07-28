Эстония запретила выдачу гражданам России виз и видов на жительство с целью учебы

28 июля, 14:40
Урмас Рейнсалу (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/ww.flickr.com)

Урмас Рейнсалу (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/ww.flickr.com)

Эстония решила ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в стране.

Об этом сообщает Еrr.ee.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что необоснованная война России против Украины негативно влияет на безопасность Эстонии и ЕС.

Видео дня

«Необходимо продолжать оказывать непрерывное давление на Россию при помощи санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность», — заявил Рейнсалу.

Читайте также:
В Эстонии посадили российского дальнобойщика, пытавшегося вывезти дроны для ВС РФ

Поправкой к санкциям уточняется, что граждане России и Беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и поэтому не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью работы.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма», — сказал Рейнсалу.

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Также теннисные турниры в Эстонии будут проходить без российских и белорусских спортсменов.

https://www.youtube.com/watch?v=qrNTC2KeWhA
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Визы Эстония Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лондонский молочник разносит заказ с утра после очередного ночного налета немецкой авиации на британскую столицу. Октябрь 1940 года. (Фото:CBW / Alamy via Reuters)
Никто даже не взглянул в небо /
В 1940-м уже через месяц после начала воздушных атак на Лондон его жители мало с ними считались
28 июля, 09:23
Страны
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Тысячи американцев и 800 корейцев /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
28 июля, 07:50
Компании / Рынки
Просто царь: если Киевское княжество начиналось с военной псевдодемократии, где князь совещался с дружиной и вече, то возникшее гораздо позже Московское княжество изначально было авторитарным, замечает историк Сергей Громенко. (Фото:Вероника Крецу / НВ)
Ментальные братья Путина /
Чем в XII веке Московщина отличалась от Киевщины и как правильно называть Россию — интервью с историком
28 июля, 07:20
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X