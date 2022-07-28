Эстония запретила выдачу гражданам России виз и видов на жительство с целью учебы 28 июля, 14:40 Урмас Рейнсалу (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/ww.flickr.com)

Эстония решила ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в стране.

Об этом сообщает Еrr.ee.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что необоснованная война России против Украины негативно влияет на безопасность Эстонии и ЕС.

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«Необходимо продолжать оказывать непрерывное давление на Россию при помощи санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность», — заявил Рейнсалу.

Поправкой к санкциям уточняется, что граждане России и Беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и поэтому не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью работы.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма», — сказал Рейнсалу.

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Также теннисные турниры в Эстонии будут проходить без российских и белорусских спортсменов.

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