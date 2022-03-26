С Украиной до победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку — Байден 26 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Байден заявил, что происходящее в Украине изменит XXI век (Фото:REUTERS / Erin Scott)

Президент США Джо Байден на встрече представителей Украины и США в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств заверил, что Штаты будут оказывать поддержку Украине до победы в войне, которую развязала Россия.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи.

«Президент Байден сказал две вещи: происходящее в Украине изменит XXI век. У него есть абсолютно четкое понимание того, о чем мы говорили с 2014 года, что это не война России против Украины — это война тирании против всего мира. И вот сегодня президент Байден так и сказал: происходящее в Украине изменит XXI век. И мы общими усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу: в пользу Украины, в пользу демократического мира», — сказал Кулеба.

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«И второе — это, безусловно, слова президента Байдена о том, что США непреклонно будут с Украиной во всем, абсолютно во всем, до нашей победы. Ничто не заставит США отвлечься от Украины или ослабить поддержку, наоборот, она будет только расти», — рассказал глава украинского МИД.

По словам Кулеба, на встрече в частности обсуждались новые санкции против РФ, а также состоялся очень предметный разговор по поводу поставок Украине оружия «с конкретными цифрами, названиями».

Кулеба отметил, что на сегодняшний день никто не сделал для Украины больше, чем США.

Украина и США начали диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств. Впервые подобная встреча состоялась в Варшаве в субботу, 26 марта. В нем приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Украины Алексей Резников, глава Минобороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. К встрече также присоединился президент США Джо Байден.

