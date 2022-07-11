Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в войне против Украины в случае избрания премьером Британии

11 июля, 11:19
Трасс может заменить Джонсона на посту премьера Великобритании (Фото:Peter Nicholls/Reuters)

Трасс может заменить Джонсона на посту премьера Великобритании (Фото:Peter Nicholls/Reuters)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра обеспечит поражение России в войне против Украины.

Такое обещание она дала в своей статье для The Telegraph.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять страной как консерватор. На посту премьер-министра я возьмусь за дело: будь то обеспечение поражения Владимира Путина в Украине или стимулирование экономики», — отметила она.

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Накануне Трасс объявила, что будет участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии. Затем она поборется за кресло премьер-министра страны.

https://www.youtube.com/watch?v=aaghnWG7AVE&t=282s

Она активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской армией. В конце июня Трасс призвала удвоить усилия стран Запада для помощи Киеву, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы.

Она также заявляла, что попытки умиротворить российского диктатора Путина опасны.

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46-летнюю Лиз Трасс давно называют потенциальной преемницей действующего премьера Бориса Джонсона, объявившего о своей отставке. Опросы показывают, что она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Борис Джонсон Лиз Трасс Война России против Украины

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