ФСБ сымитировала покушение на Аксенова, потому что он не спешил поддержать Путина во время бунта Пригожина — Чубаров 5 июля, 14:38 Сергей Аксенов (Фото:Аксенов Z 82/Telegram)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV заявил, что ФСБ сымитировала покушение на кремлевскую марионетку в Крыму Сергея Аксенова, потому что во время бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина он не спешил поддержать российского диктатора Владимира Путина.



«Я думаю, что это имитация. Потому что местный гауляйтер Аксенов, а с ним и местное управление ФСБ, немножечко заждались с реагированием на поддержку Путина, когда произошло 23−24 июня противостояние между [ЧВК] Вагнер и Министерством обороны России. Во многих регионах местные политики заняли выжидательную позицию. Так же поступил и Аксенов. И теперь, я думаю, благодаря такому подготовленному якобы покушению, [пробуют] поднять его имидж, рейтинг, а одновременно и местного ФСБ перед Кремлем», — сказал Чубаров в эфире Radio NV.

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Глава Меджлиса отметил, что в предыдущие годы подобные случаи уже были.

«ФСБшники закладывали настоящую взрывчатку, потом определялось, кто будет жертвой, кто будет так называемым подрывником. Этого человека пытали, иногда против воли этого человека изымали образцы слюны или волос, переносили это на взрывчатку. И потом, когда это все изымалось, проводили исследования и говорили: „О, видите, здесь есть следы его ДНК. И какие еще вам нужны доказательства, что это не он?“», — описал он тактику ФСБ.

Чубаров добавил, что ему «жаль того человека, которого они определили в роли подрывника».

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщили 3 июля о задержании в Крыму нескольких граждан Украины и России, которые якобы готовили покушение на Аксенова. Задержаны были Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Кроме того, задержали гражданина Украины и Болгарии с фамилией Петранов, который якобы причастен к доставке «средств поражения» в Россию.

ФСБ утверждает, что группу подрывников якобы создало ГУР Минобороны Украины, и, кроме Аксенова, она якобы готовила покушения на «главу парламента Крыма» Владимира Константинова и «мэра Ялты» Янину Павленко, сообщалось на сайте Крым.Реалии.