«Дело диверсантов»: бывший политзаключенный Андрей Захтей вернулся в Украину после 6,5 лет за решеткой 14 июня, 21:19 Андрей Захтей (Фото:Людмила Денисова / Facebook)

Украинский политзаключенный Андрей Захтей после окончания срока заключения в Симферопольской колонии провел несколько месяцев под арестом в Центре для иностранцев в Ростовской области РФ. Сейчас он отправляется в Украину.

Об этом он сообщил Гратам.

Андрея Захтея освободили в начале февраля 2023 года, и согласно решению суда его планировали депортировать на территорию, которая находится под контролем Украины. Однако, из-за полномасштабной войны России против Украины, депортацию не осуществили, и вместо этого Андрей Захтей был помещен под арест.

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Вечером 13 июня сотрудники украинского посольства в Латвии встретили мужчину на пограничном пункте Убилинка и направили его в Украину.

Суспільне сообщает, что Захтей уже вернулся в Украину, его встретили жена и дочь, которую он последний раз видел, когда ей было полгода — сейчас девочке семь.

Андрея Захтея задержали летом 2016 года по обвинению в «подготовке диверсии» в Крыму. Вместе с Захтеем оккупационные власти задержали Евгения Панова.

Когда их взяли, к ним вообще не допускали независимых адвокатов, их довольно жестко пытали, в том числе электричеством, били, тушили об них окурки. Андрей Захтей был осужден Верховным судом Крыма на срок лишения свободы продолжительностью шесть с половиной лет.

В 2021 году Захтей два месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима № 1 в Симферополе, якобы за нарушение режима.