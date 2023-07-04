«Крым будет сдан Москвой». Интервью NV с Рефатом Чубаровым — об имитации покушения на Аксенова и поиске взрывчатки на Керченском мосту

4 июля, 16:47
NV Премиум
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Незаконно построенный Крымский мост и дым над нефтебазой в Краснодарском крае РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Незаконно построенный Крымский мост и дым над нефтебазой в Краснодарском крае РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Павел Новиков

Украина без Крыма не будет победой Киева в войне с Россией, заявил президент Владимир Зеленский.

Зачем он в очередной раз напоминает довольно очевидный для украинцев тезис и что происходит на полуострове на фоне украинского наступления, в интервью Radio NV рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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— Как вы оцениваете это заявление президента Зеленского? Оно не является новинкой, мы все воспринимаем Крым как суверенную территорию Украины. Важно ли слышать время от времени такие заявления от президента?

— Вы сказали абсолютно правильно: это не является новинкой, президент Зеленский именно такую формулу озвучивал неоднократно и раньше. Но сейчас еще раз это повторить накануне вильнюсского саммита стран — членов НАТО, где (очень хочется, чтобы так произошло) будет приниматься судьбоносное решение по Украине, — это очень важно, чтобы никто из наших партнеров не расхолаживался относительно дальнейшего формата войны.

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— О ситуации на самом Крымском полуострове, который пока находится под российской оккупацией. ФСБшники рассказали, что предотвратили какое-то покушение на так называемого главу Крыма Аксенова, российского гауляйтера. И задержали некоего гражданина России, который якобы был завербован Службой безопасности Украины. Что это за история с покушениями? Это больше напоминает пиар или действительно что-то такое могло быть?

— Я уверен, что это является имитацией якобы покушения на местного гауляйтера.

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