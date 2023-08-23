Не должно быть никаких уступок России, от освобождения Крыма зависит мировой порядок — Дуда 23 августа, 18:28 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что от освобождения Крыма зависит сохранение всего мирового порядка. Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя позволить достичь своих целей в Украине.

Во время выступления на саммите Крымской платформы Дуда сообщил, что для Варшавы события 2014 года были четким сигналом о реальных намерениях Кремля, поэтому Польша изначально решительно поддерживала Украину.

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Польский лидер подчеркнул, что оккупация Крыма — это проблема глобального уровня. Дуда убежден, что, если проблему не решить, тогда мир де-факто начнет соглашаться на новую архитектуру безопасности, новый мировой порядок, основанный на «законе силы».

«Деоккупация Крыма и полное восстановление территориальной целостности Украины является необходимой предпосылкой не только для безопасности в Черноморско-Азовском бассейне, но и стабильности глобальной архитектуры безопасности. Нельзя позволить Путину достичь его целей в отношении Украины», — подчеркнул он.

Дуда добавил, что «не должно быть никаких уступок России», а Москва должна вернуть все оккупированные территории и столкнуться с последствиями своих действий.

«Давайте не забывать, какие реальные ставки в этой войне. Это сохранение мирового порядка, основанного на международном праве, уважении к территориальной целостности и праве наций определять свое будущее. На кону — все, что является краеугольными камнями свободного мира», — отметил он.

22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил, что «на днях» украинцы увидят новые меры по уничтожению россиян на территории оккупированного Крыма.

Также в этот день секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина, вероятно, будет освобождать Крым военным путем.