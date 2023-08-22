«На днях еще увидите». Буданов об уничтожении российских оккупантов в Крыму
Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ITV/Telegram)
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил, что «на днях» украинцы увидят новые мероприятия по уничтожению россиян на территории оккупированного Крыма.
Об этом он сказал во вторник, 22 августа, в Ирпене агентству ITV во время церемонии поднятия крымскотатарского флага по случаю третьего саммита Крымской платформы, который состоится завтра.
По словам Буданова, есть те, «кто очень боится» деоккупации Крыма, но есть и «много людей, которые ждут».
«Нужно дать уверенность в том, что надежды не напрасны. Вот для этого мы должны проводить такие мероприятия как Крымская платформа. Мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что в принципе и делается — вы это видите и на днях еще увидите», — заявил Буданов.
На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение.
16 августа глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что июльский подрыв Крымского моста — операция его спецслужбы и Военно-морских сил Украины. Тогда переправу россиян атаковал украинский дрон Sea Baby (Морской малыш).