«Мощные бренды». Сегодня Украина подпишет документы с бизнес-гигантами, которые готовы зайти в Крым после деоккупации — Зеленский 23 августа, 16:35 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 23 августа, будет подписан первый документ с компаниями, которые готовы зайти во временно оккупированный Крым после его освобождения Силами обороны Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время саммита Крымской платформы.

Глава государства отметил, что Украина уже имеет поддержку бизнесов международного, национального и локального уровней, которые готовы зайти в Крым и начать работать сразу после деоккупации полуострова.

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По его словам, это мощные бренды международных гостиничных сетей, авиакомпании, банковские бизнесы, IT-компании, промышленные компании, энергетические компании.

Зеленский отметил, что таким образом Крым станет частью глобальной экономики.

«Сегодня мы делаем первый такой экономический шаг. Мы подписываем первый документ с компаниями, которые готовы прийти в Крым за Украиной. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов», — подчеркнул президент.

Зеленский сказал, что ряд компаний готовы инвестировать в Крым, среди них:

Ryanair,

Royal HaskoningDHV,

SkyUp,

JoinUp,

Vodafone,

Luxoft,

Genesis,

Рибас Групп,

Okko,

Lifecell,

Fozzy Group.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина, вероятно, будет освобождать временно оккупированный Крым военным путем.

22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил, что «на днях» украинцы увидят новые меры по уничтожению россиян на территории оккупированного Крыма.

29 июля Буданов сказал, что украинские войска скоро войдут в Крым.