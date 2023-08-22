«Другого варианта нет». Украина будет возвращать Крым, скорее всего, военным путем — Данилов 22 августа, 16:21 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Украина, вероятно, будет освобождать временно оккупированный Крым военным путем, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов перед третьим саммитом Крымской платформы во вторник, 22 августа.

«Крым является частью нашей территории, и мы должны ее освободить. Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем — если страна-агрессор к тому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории», — отметил Данилов.

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По его словам, другого варианта у Украины нет, поскольку любой другой случай в отношении Крыма — это консервация ситуации.

Данилов отметил, что Россия, имея Крым в своем подчинении, никогда не успокоится и не сможет спокойно жить.

«Только выгнав ее (Россию — ред.) из Крыма, подвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии нашей безопасности, на определенный промежуток времени. Другого варианта быть просто не может», — пояснил Данилов.

Он сказал, что деоккупация Крыма — это лишь вопрос времени, однако будет трудно. Данилов добавил, что Украине нужно прагматично двигаться к возвращению границ 1991-го года, а в противном случае существование страны будет под постоянной угрозой.

«Это и есть наш прагматизм — границы 1991-го года. Если этого не будет, то имейте в виду, существование нашей страны постоянно будет находиться под угрозой. Если у кого-то другой прагматизм, то это — их проблемы, и они могут заниматься своим прагматизмом на территории своих стран», — подчеркнул секретарь СНБО.

22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил, что «на днях» украинцы увидят новые меры по уничтожению россиян на территории оккупированного Крыма.

29 июля Буданов сказал, что украинские войска скоро войдут в Крым.