Кремль отреагировал на прошение генсека Совета Европы о помиловании Сенцова

Песков заявил, что подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет

Прошение генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда не может быть основанием для помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал он.

Песков добавил, что еще не видел письма от Ягланда.

Он также уточнил, что подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет.

Ранее сообщалось, что Ягланд подал официальное прошение президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Сенцова.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.