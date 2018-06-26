Кремль отреагировал на прошение генсека Совета Европы о помиловании Сенцова

Прошение генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда не может быть основанием для помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал он.
Песков добавил, что еще не видел письма от Ягланда.
Он также уточнил, что подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет.
Ранее сообщалось, что Ягланд подал официальное прошение президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Сенцова.
5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.
Комментарии
Правила комментирования