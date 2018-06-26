Генсек Совета Европы подал прошение о помиловании Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом передает Голос Америки.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - заявили в пресс-службе Совета Европы.

Ранее адвокат удерживаемого в РФ украинца Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган может надавить на президента России Владимира Путина в вопросе освобождения украинского режиссера.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.