Генсек Совета Европы подал прошение о помиловании Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом передает Голос Америки.
"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - заявили в пресс-службе Совета Европы.
Ранее адвокат удерживаемого в РФ украинца Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган может надавить на президента России Владимира Путина в вопросе освобождения украинского режиссера.
5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.
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