Адвокат: Сенцов отказался прекращать голодовку, передав ЕСПЧ "большой привет"

Сенцов: Моя жалоба, которой ЕСПЧ придал приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет

Удерживаемый в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекращать голодовку в ответ на призыв Европейского суда по правам человека, заявил его адвокат Дмитрий Динзе после посещения подзащитного.

Сенцов продолжает голодовку в РФ 39-ый день. Сейчас он находится в медчасти колонии. У него начались проблемы с почками и сердцем, ему делают две капельницы, также он пьет 3,5 литра воды в день.

20 июня ЕСПЧ призвал украинца прекратить голодовку. Также в Евросуде отметили, что дело Сенцова является приоритетным.

"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил передать суду "большой привет", напомнив про его жалобу, которой суд придал приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет", - сказал Динзе в комментарии Интерфакс.

Напомним, украинский уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова с 14 июня находится в России. Она отправилась к украинским политзаключенным после предварительной договоренности президентов двух стран. Однако на данный момент ее не допустили еще ни к одному из пленников. 21 июня стало известно, что Петр Порошенко позвонил повторно Владимиру Путину. Украина направила ноту МИД РФ с просьбой способствовать первоочередному посещению омбудсвумен Людмилой Денисовой пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).