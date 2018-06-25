Лишь один политик может заставить Путина освободить Сенцова - адвокат

Адвокат удерживаемого в РФ украинца Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган может надавить на президента России Владимира Путина в вопросе освобождения украинского режиссера.

Об этом Динзе сказал в комментарии Крым.Реалии.

"Я знаю такого человека, который определенным образом надавил или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", - отметил адвокат.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Турция не исключает, что украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко можно обменять по примеру заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на помощь президента Турции в освобождении украинских заложников из русского плена.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.