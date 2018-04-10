Комиссар ООН: Совбез парализован правом вето

Хуссейн, призвал страны с правом вето в Совбезе ООН "проснуться"

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что Совет безопасности ООН, который должен дать ответ на химические атаки в мире, "парализован правом вето".

В своем заявлении аль-Хуссейн отметил, что неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия лишь поощряет его использование.

По словам комиссара ООН, мир реагирует на химические атаки лишь "пустыми словами и легкими осуждениями".

Он также призвал страны, которые обладают правом вето в Совбезе ООН, "проснуться", чтобы вернуть контроль за вооружениями и прекратить страдания людей.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. Кроме того, представитель России Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.