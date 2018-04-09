Экстренное заседание СБ ООН: Россия назвала химическую атаку в Сирии фейком

Совет безопасности ООН начал экстренное заседание в связи с химической атакой на мирных жителей города Дума в Сирии. Онлайн-трансляция ведется на сайте UN Web TV.

Представитель России Василий Небензя во время своей речи обвинил в ситуации в Сирии западные страны заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

"Вы не понимаете что вы творите... После вас остается лишь хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить рыбку, но ловите только мутантов", - сказал он.

Небензя назвал химическую атаку в сирийской Думе фейком, призванным отвлечь внимание от "дела Скрипалей".

Постпред США в ООН Никки Хейли описала последствия химической атаки в Думе и сказала, что не будет показывать фотодоказательства, так как "на такое способно только чудовище, и оно не способно чувствовать стыд".

"Для таких государств, как Россия, фото мертвых детей не имеют значения", - сказала она, обвинив РФ в поддержке режима Асада.

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Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. В понедельник, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.