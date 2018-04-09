Трамп: США ответят на химическую атаку в Сирии в течение 48 часов

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Дональд Трам

Дональд Трам

Президент США Дональд Трамп осудил "гнусную" химическую атаку в Сирии и заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов, сообщает The Guardian.

"Будь это Россия, будь это Сирия, будь это Иран, или все они вместе, мы это выясним, и ответ получим довольно скоро", - заявил Трамп, отметив, что нельзя допускать такие преступления.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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