Вопрос победы. Действительно ли у Украины есть только один шанс на контрнаступление и когда закончится война — Рахманин 22 марта, 18:41 Украинский военный в танке у линии фронта в Запорожской области, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS)

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, действительно ли у Украины только один шанс на контрнаступление и от чего зависят сроки окончания войны.

«Заявление президента Чехии (о единственном шансе Украины на контрнаступление — ред.) — это его точка зрения. Но эта точка зрения имеет право на существование. От войны устают не только участвующие в ней. …От войны, к сожалению, другим образом, но тоже устают и те страны, которые нам помогают», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

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По словам нардепа, эта усталость может отражаться на объемах помощи Украине.