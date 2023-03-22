Сложные вопросы. О продолжительности войны, наказании Купола и подчинении главнокомандующего ВСУ Минобороны — интервью NV с Рахманиным 22 марта, 14:30 Эксклюзив NV Сергей Рахманин, народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Фото:www.goloszmin.org)

Существенные успехи Вооруженных сил Украины во время предстоящего контрнаступления могут привести к перелому, а соответственно, к уменьшению сроков продолжительности этой войны, говорит член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Однако, продолжил нардеп, этот успех зависит от совокупности факторов. Каких именно, он рассказал в интервью Radio NV.



Также Рахманин объяснил, что меняет законопроект № 4210-д, которым в ВР хотят укрепить демократический гражданский контроль над ВСУ, и оценил, справедливо ли наказан комбат Анатолий Купол за интервью иностранным СМИ.

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— Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления, поскольку союзникам будет сложно долгое время поддерживать нынешний уровень помощи Украине. Насколько я знаю, это не единственная подобная позиция западного лидера. То есть, может быть ситуация, когда на карту может быть поставлено все. Россияне тоже понимают, что все может быть решено в ближайшее время. Они предпринимают попытки привлечь Китай в качестве союзника на поле боя. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию, что Россия направила Китаю запрос об оружии. Это близко к той стратегической картине, которую вы видите?

— Заявление президента Чехии — это его точка зрения. Но эта точка зрения имеет право на существование. От войны устают не только участвующие в ней. Имею в виду непосредственно военнослужащих и жителей Украины, которые вне зависимости от того, где находятся, страдают от войны. От войны, к сожалению, другим способом, но тоже устают и те страны, которые нам помогают.

Эта усталость может сказываться на объемах помощи, которую эти страны оказывают Украине в борьбе с агрессором. Это абсолютно объективная, к сожалению, вещь. И для того чтобы облегчить возможность получения бесперебойной системной помощи от этих стран, разумеется, необходимы военные победы. Тогда правительствам разных стран, где по-разному относятся к необходимости помогать Украине, проще будет мотивировать необходимость тратить деньги, ресурсы для того, чтобы помогать Украине.