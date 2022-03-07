Песков: Россия может остановить войну в любой момент, если Украина выполнит условия РФ

7 марта, 17:42
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Россия выставляет условия остановки войны, которую она же начала (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

Россия выставляет условия остановки войны, которую она же начала (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В Кремле заявили, что Россия может остановить начатую российской стороной войну «в любой момент, если Украина выполнит условия РФ».

«Им [украинским властям] сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал Reuters пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, Москва требует, чтобы Украина прекратила военные действия, изменила свою конституцию, закрепив нейтралитет и отказавшись от претензий на вступление в «какой-либо блок», а также признала оккупированный РФ Крым территорией России и признала созданные россиянами на территории Луганской и Донецкой областей Украины «ЛДНР» независимыми государствами.

Представитель Кремля настаивает на том, что Россия не стремится предъявлять какие-либо дополнительные территориальные претензии к Украине, и сказал, что «неправда», что она требует сдачи Киева.

При этом, Песков не упомянул о «денацификации», целью которой Путин назвал войну против Украины.

«Россия завершит демилитаризацию Украины», — сказал Песков.

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«В остальном, Украина — независимое государство, которое будет жить так, как хочет, но на условиях нейтралитета», — сказал Песков.

По его словам, все требования были сформулированы и переданы в ходе первых двух раундов переговоров делегаций России и Украины, которые состоялись на прошлой неделе.

24 февраля Россия пошла на полномасштабное вторжение на территорию Украины. Началу войны РФ против Украины предшествовала речь Владимира Путина в которой он заявил о проведении «военной операции», объявив ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. Война длится уже 12-й день и за это время РФ продемонстрировала своими действиями, что она ведет захватническую войну против украинского народа.

Российские высокопоставленные чиновники неоднократно повторяли, что Россия требует от Украины сложить оружие, провести демилитаризацию и денацификацию, а также закрепить внеблоковый статус и признать ранее оккупированные РФ территории. Взамен Россия обещает закончить начатую ей же войну против Украины.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели два этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля и 4 марта. Третий раунд переговоров проходит в понедельник, 7 марта. Стороны смогли договориться только о создании гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев с горячих точек, однако, из-за нарушения российской стороной режима прекращения огня, ни в одном из оговоренных районов эвакуация так и не была проведена.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Дмитрий Песков Война России против Украины

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