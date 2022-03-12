Рапорты не помогли. До 80 российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины — СМИ 12 марта, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Военный корабль РФ (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

До 80 военнослужащих морской пехоты РФ отказались участвовать в войне против Украины после того, как их высадили в Херсонской области, сообщают Ґрати, ссылаясь на источник в правоохранительных органах минобороны в Крыму.

Военнослужащие осознали, что им предстоят не учения, как говорили командиры, а участие в боях против украинских сил.

По данным источника, среди российских морпехов были солдаты срочной службы, прослужившие не более нескольких месяцев, некоторые даже не успели принести присягу. Им объявили, что направляют на учения, морским путем доставили в Херсонскую область, где они попали в зону боевых действий. Часть подразделений понесла потери от минометного огня украинских сил.

После этого они вернулись в оккупированный Крым, где написали рапорты об отказе участвовать в боевых действиях.

«Тех военнослужащих, у кого был подписан контракт, несмотря на рапорт, задействовали в войне. Остальных сотрудники военной прокуратуры принуждали к отзыву рапорта, угрожая возбуждением уголовного дела, однако давление прекратилось, после выступления Владимира Путина 5 марта, заявившего, что в войне не будут задействовать срочников российской армии», — говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай. Так, 12 марта один из российских пленных, старший сапер воинской части РФ № 51−532, во время допроса СБУ рассказал, что вблизи Одессы должны были высадиться 600 морских пехотинцев, однако отказались, понимая последствия.

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